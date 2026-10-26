Kayseri Yahyalı'da park tartışmasında bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Kayseri Yahyalı'da park tartışmasında bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde Derebağ Mahallesi'nde araç park etme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü ve yaralanan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde araç parkı nedeniyle çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Derebağ Mahallesi'nde M.A. (42) ile komşusu H.H.Ç. (25) arasında araç park etme meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından H.H.Ç. aracını park edip babaannesinin evine gitti.
Peşinden gelen M.A. ile H.H.Ç. arasında evde tartışma sürdü.
Kavgaya dönüşen tartışmada, H.H.Ç, komşusu M.A'yı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler olay yerinde yaptıkları kontrollerde M.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.