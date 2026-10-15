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Kayseri Yahyalı'da ceviz toplamaya çıkan Ali Güngör (56), düşerek hayatını kaybetti

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Kayseri Yahyalı'da ceviz toplamak için ağaca çıkan 3 çocuk babası Ali Güngör (56), dengesini kaybedip taşların üzerine düştü. Başından yaralanan Güngör, kaldırıldığı Yahyalı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde 3 çocuk babası Ali Güngör (56), ceviz toplamak için çıktığı ağaçtanp düşerek hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerince Yahyalı ilçesi Ulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede yaşayan Ali Güngör, ceviz toplamak için evinin önündeki ağaca çıktı. Bir süre sonra dengesini kaybeden Güngör, bahçedeki taşların üzerine düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan Güngör, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güngör, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali Güngör'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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