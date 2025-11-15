Kayseri ve Yozgat'ta Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kayseri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Kentte gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

Talas ve Melikgazi ilçelerinin yüksek kesimleri, kar yağışının ardından beyaz bir örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, Erciyes'e çıkan yolların trafiğe kapanmaması için aralıklarla çalışma yürütüyor.

Yozgat

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezi ile yüksek kesimlerde etkili oluyor.

Kar yağışının ardından Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.