Pınarbaşı-Gürün kara yolu tır ve çekici trafiğine açıldı

Yoğun kar ve tipinin etkisiyle kapatılan Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu, ekiplerin çalışmaları sonrasında yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici trafiğine kapatılan Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sivas'ın Gürün ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı-Gürün kara yolunda, yoğun kar ve tipi nedeniyle tır ile çekici tipi araçların geçişine sabah saatlerinden itibaren izin verilmedi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından kara yolu, tır ve çekici tipi araçların geçişine yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil
