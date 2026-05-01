Kayseri ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Nevşehir'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kayseri'de Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Eğitim-İş ve Eğitim Sen üyeleri ile bazı siyasi parti mensupları, Mimar Sinan Parkı'nda bir araya geldi.

Arama noktalarından geçerek parkta buluşan gruplar, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Sendikaların temsilcileri, burada yaptıkları konuşmalarda, iş hayatına dair taleplerini dile getirdi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve CHP İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'nın da katıldığı etkinlik, konserle devam ediyor.

Sivas

Sivas Ethembey Parkı önünde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, arama noktasından geçerek alana alındı.

Grup, daha sonra sloganlar eşliğinde Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü.

Burada gerçekleştirilen kutlamalarda, konuşmaların ardından alanda bulunanlar müzik eşliğinde halay çekti.

Kırşehir

Kırşehir'de bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile siyasi parti temsilcileri, Lise Caddesi'nden ellerindeki pankartlarla sloganlar atarak Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Polis arama noktalarından geçen gruptakiler, Cacabey Meydanı'na alındı. Konuşmaların ardından gruptakiler, halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

Katılımcılar, meydandaki etkinliklerinin ardından dağıldı.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda CHP İl Başkanlığı, bazı sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikte çeşitli sloganlar atıldı.

Eğitim Sen Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Seda Şimşir'in konuşmasının ardından halay çekildi.

Etkinliğe, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, CHP İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri katıldı.

Yozgat

CHP İl Başkanlığı ile bazı sendika ve sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikte, otogar mevkisinde toplanan vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada gerçekleştirilen etkinlikte, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ile Yozgat Eğitim-İş Sendikası Şube Başkanı Sedat Tuygun konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar halay çekti.

Niğde

Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda, CHP İl Başkanlığı ile sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen etkinlikte sloganlar atıldı.

Grup adına konuşan Timur Özkan, Niğde'nin 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladığını söyledi.

Konuşmaların ardından halay çekilen etkinliğe, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP Parti Meclis Üyesi Erhan Adem, CHP İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Nevşehir

Nevşehir'de HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında üyeler, Nevşehir Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi.

HAK-İŞ Nevşehir Şube Başkanı Fatih Mutlu, burada tüm emekçilerin gününü kutladı.

Mutlu, emeğin hak ettiği değeri görmesinin, çalışma hayatında adaletin güçlendirilmesinin, sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının ancak barış, kardeşlik ve toplumsal dayanışma yoluyla mümkün olacağını belirtti.