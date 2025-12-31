Kayseri Valisi Çiçek'ten yeni yıl mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, yeni yılın barışın, adaletin, iyiliğin ve insanlığın ortak değerlerinin dünyada daha gür bir sesle yükselmesi temenni ederek, 2026 yılının Kayseri başta olmak üzere ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

Millet olarak birlik ve beraberlik duygusu içerisinde, kararlılıkla geleceğe yürümeyi sürdüreceklerini ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Yeni yıllar geçmişin muhasebesini yaparken, edinilen tecrübeleri geleceğe taşımak için önemli bir başlangıçtır. 2026 yılı da bizlere, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren, toplumsal huzuru önceleyen, ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak yeni hedefler belirleme imkanı sunmaktadır. Tarihinden aldığı güçle her daim üretmeyi ve gelişmeyi başaran milletimizin, değişen dünya şartlarını doğru okuyarak, fırsatları avantaja çevireceğine, 2026 yılında da hizmet kalitesini artıran, umut veren çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin, Kayserili hemşehrilerimizin, basın mensuplarımızın ve tüm çalışma arkadaşlarımın yeni yılını tebrik ediyor, 2026 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."