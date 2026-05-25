Kayseri Valisi Çiçek'ten Kurban Bayramı Mesajı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, milli ve dini duyguların, örf ve adetlerin kuvvetlendiği, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Bayramların gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularının güç kazandığı müstesna günler olduğunu ifade eden Çiçek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı da bizlere paylaşmanın, ihtiyaç sahiplerini gözetmenin ve manevi değerlerimizi yaşatmanın önemini bir kez daha hatırlatmaktadır. Bayram sevincini, akrabalarımızla, dostlarımızla, engelli, yaşlı, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızla, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte yaşamak, toplumsal kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerindendir. Unutulmamalıdır ki sevinç ve mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Bu vesileyle, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum."