Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çiçek, mesajında, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün geleceğin şekillenmesinde büyük rol üstlenen, bilgi ve birikimleriyle çocuklara yol gösteren öğretmenlere duyulan sevgi, saygı ve minnetin ifade edildiği anlamlı bir gün olduğunu ifade etti.

Öğretmenliğin bilgi aktarmanın ötesinde çocukların kişilik gelişimine katkı sunan, onlara değer kazandıran ve hayata hazırlayan çok özel bir meslek olduğunu vurgulayan Çiçek, sabır, fedakarlık ve özveriyle yürütülen bu görevin güçlü ve aydınlık bir toplumun temelini oluşturduğunu belirtti.

Çiçek, Kayseri'nin ve ülkenin eğitim alanında gelişmesi, gençlerin donanımlı ve başarılı bireyler olarak yetişmesi için büyük bir gayretle çalışan öğretmenlerin emeklerinin son derece kıymetli olduğunu aktardı.

Her öğrencinin hayatına dokunarak geleceğe umut olan tüm eğitimcilere teşekkür eden Çiçek, "Bu vesileyle, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor; ülkemizin yarınları için fedakarca görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA