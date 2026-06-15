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Kayseri Vali Yardımcısı Esmer'in cenazesi memleketi Trabzon'da defnedildi

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Kayseri'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in cenazesi, memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kayseri'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Vali Yardımcısı Şenol Esmer'in cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 13 Haziran'da vefat eden Şenol Esmer (59) için Tonya ilçesindeki Merkez Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Esmer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Çorum Valisi Ali Çalgan, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Trabzon İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Binbaşı Aytaç Bayırlı ile vali yardımcıları, belediye başkan vekilleri, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, diğer protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Esmer'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kaleönü Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Hatice Diler
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