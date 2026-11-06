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Kayseri Ulaşım AŞ, otobüs şoförleri için periyodik güvenli sürüş eğitimi başlattı

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Kayseri Ulaşım AŞ, trafik kazalarını önlemek için otobüs şoförlerine periyodik güvenli sürüş eğitimi başlattı. Eğitimlerde geçmiş kazaların görüntüleri izletilerek hatalı sürüşün sonuçlarına dikkat çekiliyor; düzenli eğitimlerle personelin güvenli sürüş bilinci güçlendirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, toplu ulaşımda can ve mal güvenliğini artırmak ve trafik kazalarını önlemek amacıyla otobüs şoförlerine yönelik periyodik güvenli sürüş eğitimleri başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaşım AŞ Otobüs İşletme Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen eğitimlerde, şoförlere trafik güvenliği, dikkatli sürüş ve olası risklere karşı alınması gereken önlemler anlatılıyor.

Eğitim salonunda gerçekleştirilen programlarda, geçmiş yıllarda meydana gelen trafik kazalarına ilişkin görüntüler izletilerek hatalı sürüş davranışlarının yol açabileceği sonuçlara dikkat çekiliyor.

Eğitimlerde, trafikte karşılaşılabilecek risklerin önceden fark edilmesi, hızın ve takip mesafesinin doğru ayarlanması, trafik kurallarına uyulması ve yolcu güvenliğinin öncelikli tutulması konuları ele alınıyor.

Kayseri Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Canbulut, güvenli toplu ulaşımın temel unsurlarından birinin sürüş güvenliği olduğunu belirtti.

Her gün binlerce vatandaşı güvenle taşıma sorumluluğu üstlendiklerini aktaran Canbulut, yolcuların ve trafikteki diğer vatandaşların güvenliğini öncelikli gördüklerini ifade etti.

Yaşanmış trafik kazalarından çıkarılacak derslerin benzer olayların önlenmesinde önemli olduğunu vurgulayan Canbulut, şoförlerin trafik güvenliği konusundaki bilgi ve farkındalıklarını sürekli canlı tutmayı amaçladıklarını aktardı.

Kayseri Ulaşım AŞ'nin düzenli aralıklarla devam ettireceği eğitimlerle personelin güvenli sürüş bilincinin güçlendirilmesi ve toplu ulaşım hizmetlerinde güvenlik standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA
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