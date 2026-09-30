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Kayseri Tomarza'da tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi. Süvengenler Mahallesi yakınlarında yoldan çıkan traktörün sürücüsünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde tarlaya devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.M.Ö'nün kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Süvengenler Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, A.M.Ö'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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