Kayseri Talas'ta fabrika müdürünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

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Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde daha önce çalıştığı fabrikanın müdürünü silahlı kavgada öldüren sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Kayseri 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.Ş., öldürülen Mustafa Demir'in eşi Yasemin, oğlu Asım Demir ile aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu ifade eden sanık M.Ş., maktulle 18 yıl beraber çalıştıklarını belirtti.

Sanık M.Ş., maktulün 2016 yılında kendisini Hürmetçi Mahallesi'ndeki bir yere götürerek darbettiğini ve ayağının kenarına silahla ateş ettiğini öne sürdü.

Maktulün yanına konuşmak için gittiğini ve 150 bin lira alacağı olduğunu öne süren sanık, "Maktul şeker hastası olduğundan dolayı sinirli birisi, olay günü arabadan inerek bana küfür etti ve suratıma tükürdü. Ben sadece kendisiyle konuşmak istedim. Olay panikle gerçekleşti. Ben Mustafa Demir'i öldürmeyi tasarlamadım ve planlamadım. İş yerinden bazı kişilerin gelip tanıklık yapmasını istiyorum. Biz şerefimizle namusumuzla çalışan insanlarız. Ailesinin acısını paylaşıyorum. Çok pişmanım." diye konuştu.

Maktulün eşi Yasemin ve oğlu Asım Demir de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları da sanığın tutukluluk halinin devamını talep ederek, bir sonraki celsede bazı tanıkların dinlenmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

Tanık beyanlarının ardından esas hakkındaki mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmasını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, M.Ş'nin tutukluluğunun devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Olay

Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi'nde 24 Nisan'da çıkan silahlı kavgada M.Ş. önceden çalıştığı mobilya fabrikasının müdürü Mustafa Demir'i yaralamış, hastaneye kaldırılan Demir, kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan M.Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA