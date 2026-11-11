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Kayseri Talas'ta bıçaklı kavgada bir kişi bacağından yaralandı

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Kayseri'nin Talas ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi bacağından yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Mevlana Mahallesi Cemilbaba Caddesi'nde iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada O.M, tanımadığı ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından bacağından bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan O.M. kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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