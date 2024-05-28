Kayseri Sarıoğlan'da Belediye Ekipleri Sağanak Yağışa Karşı Tedbir Aldı
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde belediye ekipleri, olası sağanağa karşı tedbirlerini aldı. Mahallelerde koruge boru döşeme, sel yatağı temizliği ve çeşme tamiratı gibi çalışmalar gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde belediye ekipleri olası sağanağa karşı tedbir aldı.
Ekipler, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla mahallelerden Karpınar'da koruge boru döşeme, Palas'ta sel yatağı temizliği, Karaözü'nde de çeşme suları tamiratını gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, vatandaşların güvenliğini sağlamak için gereken tüm önlemleri aldıklarını, çalışmalarının sürdüğünü belirtti.