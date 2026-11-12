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Kayseri OSB'de araçta ölü bulunan 70 yaşındaki adamın kalp krizi geçirdiği sanılıyor

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Kayseri OSB'de 70 yaşındaki bir adam, 14'üncü Cadde'deki otomobilinde hareketsiz bulundu. Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri adamın öldüğünü belirlerken, kalp krizi geçirdiği üzerinde duruluyor ve soruşturma başlatıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), Hacı Bekir A. (70), otomobilinin içinde ölü bulundu.

Organize Sanayi Bölgesi 14'üncü Cadde üzerinde 42 FHY 03 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hacı Bekir A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde yapılan incelemenin ardından Hacı Bekir A.'nın cansız bedeni Kayseri Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna götürüldü. Hacı Bekir A.'nın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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