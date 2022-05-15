Yahyalı ilçesinde sağanak sele neden oldu - Haberler

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Yahyalı ilçesinde sağanak sele neden oldu

AA - Güncel
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle sel oluştu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak nedeniyle sel oluştu.

İlçede akşama doğru başlayan yağmur, zamanla etkisini artırdı. Aralıksız devam eden yağışın etkisiyle kırsalda yer alan Kapuzbaşı Mahallesi'nin yüksek kesimlerinden gelen sel, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolunda bozulmalara neden oldu.

Belediye ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akşam üzeri yağan sağanak sonrası gelen sel nedeni ile Kapuzbaşı Mahallesi sakinlerimize ve dostlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah beterinden korusun inşallah. İş makinalarımız ve ekiplerimiz bölgede." ifadelerini kullandı.

AA / Güncel

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