Büyükşehir Belediyesinin Glütensiz Kafe'si çölyak hastalarının tercihi oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYTUR AŞ çatısı altında hizmet veren Glütensiz Kafe, çölyak rahatsızlığı olan vatandaşları için özel olarak hazırlanmış glütensiz ürünlerle dikkat çekiyor. 2021 yılında hizmete açılan kafe, 100 binden fazla ziyaretçi ağırladı ve sağlıklı yaşam için danışmanlık hizmeti sunuyor.

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi Glütensiz Kafe, açıldığı günden bu yana 100 bini aşkın vatandaşı ağırladı.

"Glütensiz üret, sağlıklı tüket" sloganıyla hizmete açılan Glütensiz Kafe'de, pide çeşitlerinden pizzaya, glütensiz yaşam kahvaltısından aperatif yiyeceklere, glütensiz tatlı çeşitlerinden ekmek çeşitleri ve simide kadar birçok ürün ve lezzet, kafede satışa sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesinin Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nda üretilen doğal ürünler, kafede gıda mühendisleri kontrolünde sağlıklı şekilde işlenerek vatandaşlarla buluşturuluyor.

Kafede uzman bir diyetisyen tarafından glütensiz beslenen misafirlere ücretsiz şekilde glüten ve çölyak ile ilgili danışmanlık hizmeti de veriliyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
