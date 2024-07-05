Üye Girişi
Haberler

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi'nde Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde, hazır giyim ve ev tekstili kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan 363 adet ürün sergilendi.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK) Yemliha Sosyal Yaşam Merkezi tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KAYMEK'in Yemliha'daki sosyal yaşam merkezi tarafından düzenlenen sergi açılışına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, KAYMEK İnsan Kaynakları Müdürü Emrah Pekdemir, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

Kurdele kesimi ile açılışı gerçekleştirilen sergide, hazır giyim ve ev tekstili kursiyerlerinin çalışmalarından oluşan 363 adet ürün yer aldı.

Sergi açılışında günün anısına hatıra fotoğraf çektirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yemliha Kayseri Kültür Yerel Haberler Eğitim Güncel Haberler

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor

UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi! TFF itiraz için CAS'a gidiyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?

 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

 Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu

Rakam öyle böyle değil! Milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title