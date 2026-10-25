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Kayseri Melikgazi'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

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Kayseri Melikgazi'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde jandarmanın uyuşturucu ticaretine yönelik belirlenen adreslerde yaptığı aramada 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 1010 gram kubar esrar, 20 gram uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi; şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Operasyonda, 1010 gram kubar esrar, 20 gram uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.Ç, K.S. ve M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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