Kayseri Melikgazi'de tartışmada bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı

Kayseri Melikgazi'de tartışmada bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak isteyen polis, yaralının getirildiği otomobilde inceleme yaptı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.
Fatih Mahallesi'nde E.Ş. ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş. bıçakla yaralandı.
Yaralı E.Ş, kendi imkanlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.
Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yürüten polis, yaralının hastaneye götürüldüğü otomobilde inceleme yaptı.
Kaynak: AA