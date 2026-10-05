Haberler

Kayseri Melikgazi'de tartışmada bıçakla yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan tartışmada bıçakla yaralanan kişi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak isteyen polis, yaralının getirildiği otomobilde inceleme yaptı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Fatih Mahallesi'nde E.Ş. ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş. bıçakla yaralandı.

Yaralı E.Ş, kendi imkanlarıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma yürüten polis, yaralının hastaneye götürüldüğü otomobilde inceleme yaptı.

Kaynak: AA
Türkiye yeni stadına kavuşuyor

Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da kadınlar da silah başında! Tahran'da sivillere roketatar ve hava savunma eğitimi veriliyor

Kadınlar da silah başında! Roketatar kullanmayı öğreniyorlar
Edirne'de kedi ile yılanın bahçedeki kapışması kamerada! Patileriyle yılana hamle yaptı

Bahçede kedi ile yılan karşı karşıya geldi! Geri adım atmadı
Girne'deki gemi faciasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Gemi faciasından günler sonra bir acı haber daha geldi
Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si eridi! Güven Hokna bambaşka biri oldu

Usta oyuncunun son hali şaşkına çevirdi
Emre Kınay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a övgü: Yakışıklı ama mesele o değil

Kıvanç Tatlıtuğ için dikkat çeken sözler: Sadece yakışıklılıkla olmaz
İstanbullular dikkat! Salı günü otobüs, metro, metrobüs ve vapur ücretsiz

İstanbullular dikkat! Tüm gün toplu ulaşım ücretsiz olacak
Yemen'de topyekün savaş! Hükümet Husilere karşı operasyon başlattı, Husiler Aramco tesislerini vurduğunu açıkladı

Yemen'de topyekün savaş ilanı! Suudi petrol devi de hedefte