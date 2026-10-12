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Kayseri Melikgazi'de takla atan otomobil minibüse çarptı, 2 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde takla atarak karşı şeride geçen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarptı; otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde takla atarak karşı şeride geçtikten sonra ışıkta bekleyen minibüse çarparak duran otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. A.E.Y. yönetimindeki 38 AOD 337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Sinyalizasyon direğini devirerek karşı şeride geçen otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Y.A. yönetimindeki 38 ALA 350 plakalı minibüse çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü A.E.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan R.Y.D. yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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