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Kayseri Melikgazi'de sunta üretim tesisinde makineye sıkışan işçi yaşamını yitirdi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sunta üretim tesisinde çalışan işçi, helezon konveyör makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan işçinin hayatını kaybettiği belirlendi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iş makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 20. Cadde faaliyet gösteren sunta üretim tesisinde çalışan Çetin D. (54), henüz bilinmeyen bir nedenle helezon konveyör makinesine sıkıştı.

Durumu fark eden diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çetin D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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