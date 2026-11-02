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Kayseri Melikgazi'de plastik ve züccaciye satan iş yerindeki yangına müdahale sürüyor

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Kayseri Melikgazi'de plastik ve züccaciye satan iş yerindeki yangına müdahale sürüyor
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Kayseri Melikgazi'de Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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