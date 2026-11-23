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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kardeş bıçakla yaralandı.

Aydınlıkevler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta, kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler ile Emircan M. (20) ve kardeşi Emre M. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş gruptaki kişi ya da kişiler tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olay sonrası kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA