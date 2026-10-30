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Kayseri Melikgazi'de dini nikahla yaşayan çift bıçaklı kavgada birbirini yaraladı

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Kayseri Melikgazi'de dini nikahla yaşayan çift bıçaklı kavgada birbirini yaraladı
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Kayseri Melikgazi'de saat 10.00 sıralarında dini nikahla yaşayan Emine Ö.Z. ile Yılmaz Y. arasındaki tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Birbirini bıçakla yaralayan çift hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ö.Z. Yılmaz Y., bıçakla birbirini yaraladı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Sıla Sokak'ta meydana geldi. 13 katlı apartmanın görevli dairesinde, dini nikahla birlikte yaşayan Emine Ö.Z. ile Yılmaz Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada çift birbirini bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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