Büyükşehir Belediyesinin kütüphaneleri 2025 yılında 1 milyon 893 bin 821 kişiyi ağırladı

Büyükşehir Belediyesinin kütüphaneleri 2025 yılında 1 milyon 893 bin 821 kişiyi ağırladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kütüphaneleri, 2025 yılında toplam 1 milyon 893 bin 821 kitapseveri ağırladı. Kütüphanede 346 bin 215 kitap ödünç alındı ve üye sayısı 378 bin 649'a yükseldi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin kütüphanelerinde, 2025 yılında 1 milyon 893 bin 821 kitapsever ağırlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait 15 kütüphaneden 2025 yılında 346 bin 215 kitap ödünç alındı.

Üye sayısının 378 bin 649'a, basılı kitap sayısının ise 214 bin 893'e ulaştığı kütüphaneler, 2025 yılında 1 milyon 893 bin 821 kişi ziyaretçi ziyaret etti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
