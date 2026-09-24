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Kayseri Kocasinan'da halk otobüsünün altında kalan 10 yaşındaki bisikletli çocuk öldü

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Kayseri Kocasinan'da halk otobüsünün altında kalan 10 yaşındaki bisikletli çocuk öldü
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bisiklet sürerken özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Otobüsün altında kaldığı belirlenen çocuğun cesedi morga gönderildi; otobüs şoförü gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı 10 yaşındaki bisikletli çocuk öldü.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi 727. Sokak'ta bisiklet kullanan S.E.K'ye (10), Ş.E. idaresindeki 38 AB 195 plakalı halk otobüsü çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otobüsün altında kalan S.E.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından çocuğun cesedi morga gönderildi.

Otobüs şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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