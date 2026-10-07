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Kayseri Kocasinan'da bir kişi, kardeşi tarafından tüfekle vurularak yaralandı

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Kayseri Kocasinan'da bir kişi, kardeşi tarafından tüfekle vurularak yaralandı
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Kayseri Kocasinan'daki otomobil tamirhanesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurularak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde tartıştığı kardeşi tarafından tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oymaağaç Mahallesi 3210. Sokak'taki otomobil tamirhanesinde Ö.B ile kardeşi Ö.Ç.B arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ö.B, kardeşini tüfekle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Ö.Ç.B, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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