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Kayseri'de itfaiye ekipleri haziranda 1011 olaya müdahale etti

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, haziran ayında 395 yangın, 480 kurtarma, 87 trafik kazası ve 49 su baskını olmak üzere toplam 1011 olaya müdahale etti. Ayrıca 3 bin 25 vatandaşa eğitim verildi, 84 denetim yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, haziranda 1011 olaya müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, kaza, yangın, arama kurtarma ve su baskını gibi olaylara hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Ekipler, haziran ayında 395 yangın, 480 kurtarma, 87 trafik kazası ve 49 su baskını olmak üzere 1011 olaya müdahale etti.

Vatandaşların bilinçlenmesi ve olağanüstü durumlarda doğru hareket edebilmelerini sağlamak amacıyla eğitim ve denetim çalışmaları da yürüten ekipler, 3 bin 25 vatandaşa eğitim sundu, 84 denetim gerçekleştirdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı, 18 istasyon, 57 araç ve 343 personelle görevini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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