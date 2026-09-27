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Kayseri Hacılar'da babasının kucağındaki çocuğa taş isabet etti, ağır yaralandı.

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Kayseri Hacılar'da babasının kucağındaki çocuğa taş isabet etti, ağır yaralandı.
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Kayseri Hacılar'da kayalık alanda babasının kucağındayken yukarıdan taş düşmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde babasının kucağında bulunan 3 yaşındaki çocuk, kayalık alandan taş düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Mahalle Buğra Çıkmaz Sokak'taki kayalık alanda bulunan R.Ş, kucağında oğlu K.Ş. olduğu esnada yukarıdan taşlar düşmeye başladı.

Çocuk, taşlardan birinin kafasına çarpması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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