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Salça bidonuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

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Kayseri'de düzenlenen operasyonda salça bidonuna gizlenmiş 465 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda salça bidonuna gizlenmiş 465 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.T. ve V.Y'nin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yolcu otobüsüyle kente gelen şüphelileri takibe alan ekipler, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bu kişilerin taşıdığı plastik bidondaki salçanın içine gizlenmiş 465 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 zanlı yakalandı.

Öte yandan ekipler, Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdukları otomobilde, detektör köpek eşliğinde yaptıkları aramada 395 gram sentetik uyuşturucu buldu, H.İ, F.B, U.C.B. gözaltına alındı.

Mevlana Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda ise 2,40 gram eroin ele geçirdi, İ.A. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Osman Kavuncu Bulvarı Kayseri Güncel Haberler

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