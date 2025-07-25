Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Ödül Töreni Düzenlendi

KAYSERİ Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Geleneksel Medya Yarışması Ödül Töreni'nde Demirören Haber Ajansı 3 ödül aldı.

KGC Geleneksel Medya Yarışması Ödül Törenini'ne, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Şaban Çopuroğlu, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, ilçe belediye başkanları ve basın mensupları katıldı. Törende konuşan Vali Çiçek, "Bütün 24 Temmuzlar Kayseri'de güzel kutlandı. İktidarı, muhalefeti, bütün siyasetin bir araya geldiği odaların, ekonomi dünyasının, siyasetin ve bürokrasinin hep beraber bir masa altında toplandığı önemli günler oldu. Aslında herkesin aynı masa etrafında toplanması ve cemiyetin daveti üzerine gelmeleri cemiyete olan güveni, gazetecilere olan sevgiyi ve özellikle Kayseri basının birleştiriciliğini ifade ediyor" dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise "Bizler cemiyet olarak basın etik ilkelerine bağlı halkın haber alma hakkını koruyan ve güçlendiren her sesi desteklemeye devam edeceğiz. Özellikle yerel basının önemine dikkat çekmek isterim. Kayseri basını sadece şehir gündemini takip etmekle kalmayıp aynı zamanda kültürümüzü, kimliğimizi ve halkımızın beklentilerini de görünür kılmaktadır" diye konuştu.

Törende DHA'dan Samed Aydın Sun, 'Röportaj-Araştırma-İnceleme', Furkan Kavuklu ile Nuray Uzatmaz ise 'yazılı haber' kategorisinde ödül aldı. Metin Değirmenci ise 'juri özel' ödülüne layık görüldü.