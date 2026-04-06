Kayseri emniyeti AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AA'nın kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Paylaşımda, "Milli Mücadele'nin en ateşten günlerinde Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak, milletimizin hakikat mücadelesine omuz vermek için kurulan, 106 yıldır milletimizin sesi ve vicdanı olan Anadolu Ajansı'nın 106. yaşı kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.