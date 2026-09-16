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Kayseri'deki silah ticareti operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda M.S'nin adresine yapılan operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 2 silah parçası, 7 şarjör ve 108 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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