Haberler

Kayseri'de seyir halindeki özel halk otobüsü yandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de sefer halinde olan bir halk otobüsü, motor kısmında çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İçinde yolcu bulunmayan otobüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

KAYSERİ'de, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi. İçinde yolcu bulunmayan otobüs, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Caferbey Mahallesi'nde meydana geldi. İçinde yolcusu bulunmayan seyir halindeki 38 AB 335 plakalı özel halk otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otobüsü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü. Otobüste hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama

Azerbaycan saldırısıyla ilgili İran'dan kafa karıştıran açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip 'Ben de varım' dedi

Dünya diken üstünde! Füzeleri art arda ateşleyip "Ben de varım" dedi
Ünlü ismin başlarından füze yağan Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan'a sorusu olay oldu

Başlarından füze yağan çifte yöneltilen soru olay oldu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! Kardeş ülke de vuruldu
ABD'nin kayıpları artıyor! 'Yenilmez' denilen savaş uçağı düştü

Kayıplar artıyor! ABD'nin "efsanesi" İran'da düştü