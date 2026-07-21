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Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinden çevre temizliği denetimi

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlara çevre duyarlılığı broşürü dağıtarak denetim yaptı. Çevreyi kirletenlere karşı tavizsiz denetim uyarısı yapılırken, duyarlı esnafa Türk bayrağı motifli şapka hediye edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kent merkezinde çevre temizliği ve çevrenin korunması amacyla denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı ve Sivas Caddesi'nde esnaf ile vatandaşlara çevre duyarlılığı hakkında broşür dağıttı.

Denetimlerde, çevreye duyarlı faaliyet yürüten esnafa Türk bayrağı motifli şapka hediye edildi.

Zabıta Şube Müdürü Mustafa Özpolat, temiz bir çevrenin ancak temiz bir toplumla mümkün olacağını belirtti.

En iyi temizliğin çevreyi kirletmemek olduğunu vurgulayan Özpolat, "Araçlardan atılan izmaritler ve sokaklarda bırakılan çöpler ortak yaşam kültürümüze yakışmamaktadır. Çevreye sahip çıkan duyarlı esnaf ve vatandaşlarımıza teşekkür eder, kuralları hiçe sayarak çevreyi kirletenlere karşı zabıta ekiplerimizin tavizsiz denetimlerinin devam edeceğini kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.

Denetimler sırasında esnaflar ve vatandaşlar, Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: AA / Furkan Bozkurt
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