öğretime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Kayseri'de 2 Ocak 2026'da yoğun buzlanma ve zirai don nedeniyle eğitim-öğretime bir gün ara verildi. Valilik, hava koşullarının ulaşımda aksamalara sebep olabileceğini açıkladı.

KAYSERİ'de yoğun buzlanma ve zirai don sebebiyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.

Kayseri'de 31 Aralık 2025 gecesi başlayan ve 1 Ocak 2026 günü öğle saatlerine kadar süren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yaklaşık 15 santimetreye ulaşan kar yağışı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi derecelere ulaşacağı tahmin edilmesi üzerine 2 Ocak günü eğitim- öğretime ara verildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde 2 Ocak 2026 Cuma günü yoğun buzlanma ve don hadisesinin gün boyu görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağı değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile İlçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 2 Ocak 2026 Cuma tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
