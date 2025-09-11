Kayseri'de Yaşanan Trafik Kazasında Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Haberler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında yaşamını yitiren anne Devrim Erman ve oğlu Efe Egemen Erman, defnedildi. Cenaze, yakınları tarafından Şehir Mezarlığı'na getirildi ve burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren anne ve oğlu defnedildi.

Yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan anne Devrim Erman (48) oğlu Efe Egemen Erman'ın (24) cenazeleri Şehir Mezarlığı'na getirildi.

Burada Hulusi Akar Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlunun naaşı toprağa verildi.

Olay

Efe Egemen Erman yönetimindeki 14 BB 314 plakalı otomobil, Ziya Gökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'ndaki kavşakta M.K'nin (24) kullandığı 16 GV 505 plakalı otomobille çarpışmış, kazada sürücü Erman ile annesi Devrim Erman ve D.D. hayatını kaybetmiş, M.K, M.K. ve M.D. yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
