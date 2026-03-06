Haberler

Kara yolunda yarış yapan sürücülere ceza; o anlar kamerada

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde iki otomobilin yarış yaptığı anlar cep telefonuyla kaydedildi ve sürücülere idari para cezası uygulandı.

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde bir kara yolunda yarış yapan iki otomobil sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Sürücülerin yarış yaptığı anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyada Felahiye ilçesinde iki otomobilin yarış yaptıklarına dair paylaşıma yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda suça konu iki otomobil 60 gün süre ile trafikten men edilirken, sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince trafik idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
