Develi'de Ev Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Develi'de Ev Yangınında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Develi ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında Raziye Doğan ağır yaralanırken, zihinsel engelli kızı Melek Doğan hayatını kaybetti. Yangının sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı belirtildi.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında Raziye Doğan ağır yaralandı, zihinsel engelli kızı Melek Doğan (40) ise hayatını kaybetti.

Develi ilçesi Gazi Mahallesi'nde Raziye Doğan ile zihinsel engelli kızı Melek Doğan'ın yaşadığı iki katlı evde dün akşam saatlerinde, iddiaya göre sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında ağır yaralanan Raziye Doğan ve zihinsel engelli kızı Melek Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Melek Doğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Raziye Doğan'ın tedavisi sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak

Savaşta yeni faza geçiliyor! İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Takımda kalması artık mucize! Okan Buruk'tan bomba Icardi kararı

Korkulan oldu
Konteyner yangınında ölen anne ile 5 çocuğu, Suriye'de toprağa verilecek

Yangında ölen anne ile 5 çocuğu ülkelerinde toprağa verilecek
Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen

Osimhen'i çileden çıkaran muhabbet: 5 kadınla...
Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan çarpıcı nükleer silah mesajı
Liverpool'un maçı trafik kazası nedeniyle geç başladı

Liverpool'un maçı 15 dakika geç başladı
Erdoğan'dan Arda Güler'e: 68 metreden taktı

Hastane ziyaretine Arda hakkındaki sözleri damga vurdu