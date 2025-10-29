Haberler

Kayseri'de Yangın: 4 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'de 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın sonrası dumandan etkilenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAYSERİ'de 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Tarsus Sokak'ta yabancı uyruklu kişilerin oturduğu 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. Daireden yükselen duman, kısa sürede binanın içine yayıldı. Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 çocuk ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
