Kayseri'de Yangın: 4 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

KAYSERİ'de 3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Tarsus Sokak'ta yabancı uyruklu kişilerin oturduğu 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. Daireden yükselen duman, kısa sürede binanın içine yayıldı. Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin çalışması ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 4 çocuk ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili çalışma başlatıldı.