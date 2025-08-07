Kayseri'de Villada Yangın

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir villada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Kayseri'de bir villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Atmaca Sokak'ta 3 katlı bir villanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

O esnada bahçede bulunan ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Evin 3. ve teras katında hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
