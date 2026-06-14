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Kayseri Vali Yardımcısı Esmer, hayatını kaybetti

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Kayseri'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer (59), memleketi Trabzon'un Tonya ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze, pazartesi günü Ulu Cami'de kılınacak öğle namazının ardından aile mezarlığına defnedilecek.

TRABZON'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Kayseri'de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Şenol Esmer (59), memleketi olan Trabzon'un Tonya ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak. Vali Yardımcısı Esmer için görev yaptığı Kayseri Valiliği'nde yarın saat 12.00'de tören düzenlenecek. Kayseri'de düzenlenen törenin ardından Şenol Esmer'in cenazesi memleketi Trabzon'a uğurlanacak. Vali Yardımcısı Esmer'in, Trabzon'un Tonya ilçesinde pazartesi günü Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından Kaleönü Mahallesi Senetli Caddesi aile mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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