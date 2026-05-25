Kayseri'de 10 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı
KAYSERİ'de, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan A.K. (27), polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü A.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemede tutuklanmasının ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı