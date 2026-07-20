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Kayseri'de kesinleşmiş 12 yıl 21 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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Hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 12 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K., Kayseri'de Narkotik ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş 12 yıl 21 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 21 ay hapis cezası bulunan Y.K. (42) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Asil
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