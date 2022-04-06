Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente uyuşturucu getireceği tespit edilen Suriye uyruklu bir zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Kayseri-Malatya kara yolu uygulama noktasında, M.N.S'nin seyahat ettiği araç durduruldu.

Araçta ve şüphelinin üst aramasında 354 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden kazandığı değerlendirilen 8 bin 300 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen M.N.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Kayseri, Güncel, Haberler

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