Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan avukat tutuklandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan avukat tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan A.C.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekiplerince dün bir otomobilin bagajına gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş, avukat olduğu öğrenilen A.C.A, gözaltına alınmıştı.