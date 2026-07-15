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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan avukat tutuklandı

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Kayseri'de jandarma ekiplerince otomobil bagajında 5 kilogram kubar esrar ve öğütme aparatı ele geçirilen avukat A.C.A, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan avukat tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan A.C.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Jandarma ekiplerince dün bir otomobilin bagajına gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirilmiş, avukat olduğu öğrenilen A.C.A, gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
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