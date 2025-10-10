Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: İran Uyruklu Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Kayseri'de jandarma tarafından gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, İran uyruklu bir kişi mide ve bağırsaklarında kapsül halinde uyuşturucu ile yakalandı. 85 adet kapsül halinde toplam 884 gram eroin ve 4 gram morfin çıkarıldı.

Uyuşturucular hastanede çıkarılırken, şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında bir taksiyi durdurdu. Araçtaki İran uyruklu M.R.'nin yapılan üst aramasında kapsül şeklinde uyuşturucu ele geçirildi. Hastaneye götürülen röntgen ve ultrasonu çekilen şüphelinin mide ve bağırsaklarında da uyuşturucu olduğu belirlendi. Şüphelinin yuttuğu uyuşturucuları kente sokmaya çalıştığı tespit edildi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası M.R'den 85 adet kapsül şeklinde toplam 884 gram eroin ve 4 gram morfin çıkarıldı. Taburcu edilen M.R., gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
