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Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, midesinde 88 kapsül afyon sakızı bulunan A.G. ile birlikte diğer şüpheli A.A. yakalandı. Operasyonda toplam 974,52 gram afyon sakızı ile birlikte uyuşturucu haplar da ele geçirildi. İki kişi, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

KAYSERİ'de, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin midesinden 88 kapsül halinde 974,52 gram afyon sakızı çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.G. (36) ve A.A.'yı (34) yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 2,7 gram uyuşturucu ve 76 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.G.'nin röntgen ve tomografi çekimlerinde midesinde uyuşturucu tespit edildi. Yapılan ameliyat ile şüphelinin midesinden 88 kapsül halinde toplam 974,52 gram afyon sakızı çıkarıldı. Şüphelinin taburcu edilmesinin ardından 2 kişi 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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