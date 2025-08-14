Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Gözaltı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 36 yaşındaki M.L. ve 21 yaşındaki A.Y. isimli iki kişi gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada 111,38 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri M.L. (36) ve A.Y'yi (21) durdurdu.
Zanlıların üst aramasında 111,38 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.L. ile A.Y. polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel